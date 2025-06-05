إيران يضمن تأهله إلى مونديال العالم رغم الخسارة من قطر‎

شفق نيوز/ نجح منتخب قطر في تحقيق انتصار ثمين على نظيره الإيراني بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، على ملعب جاسم بن حمد بالعاصمة الدوحة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

‎وجاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 41 عن طريق اللاعب بيدرو، بعد كرة مرتدة من حارس مرمى منتخب إيران، استغلها بيدرو وسط ارتباك دفاعي، وسددها بقوة داخل الشباك، ليمنح "العنابي" ثلاث نقاط ثمينة في صراعه على بطاقات التأهل.

‎ورغم الخسارة، حافظ منتخب إيران على صدارة المجموعة الأولى برصيد 20 نقطة، ليضمن رسميًا التأهل إلى المونديال، فيما رفع منتخب قطر رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع، ليُبقي على آماله في المنافسة حتى الجولة الأخيرة.