إيران.. أكثر من 40 رياضياً فقدوا حياتهم بالهجمات الإسرائيلية

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام إيرانية، يوم الثلاثاء، بمقتل 41 رياضياً إيرانياً في الهجمات الإسرائيلية.

وذكرت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، أن "عدد الرياضيين الإيرانيين الذين ارتقوا شهداء جراء هجمات العدوان الصهيوني ارتفع إلى 41 شهيداً، وفقاً لمصادر رسمية".

وأشارت التقارير، إلى أن "الشهداء ينتمون إلى مختلف التخصصات الرياضية، وقد توزعوا على عدد من المحافظات، من بينها لرستان، طهران، البرز، كرمانشاه، زنجان، أصفهان، خراسان الجنوبية، كرمان، همدان، آذربايجان الشرقية وخوزستان".