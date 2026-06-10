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    • إيران تهدد بإيقاف مباريات منتخبها في المونديال عند "الهتافات السياسية"

    إيران تهدد بإيقاف مباريات منتخبها في المونديال عند "الهتافات السياسية"
    2026-06-10T13:35:35+00:00

    شفق نيوز- طهران 

    اعلن وزير الرياضة الإيراني أحمد دونجمالي، يوم الأربعاء، أن المنتخب الإيراني سيتوقف فوراً عن استكمال مبارياته في بطولة كأس العالم 2026، إذا سُمعت أي هتافات أو شعارات سياسية من الجماهير داخل الملاعب خلال مواجهات المنتخب. 

    وأوضح دونجمالي أن السلطات الإيرانية أبلغت الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مسبقاً بهذا القرار، مؤكداً أن المسؤولين سيتخذون إجراءات فورية لإيقاف المباراة عند رصد أي هتافات ذات طابع سياسي.

    وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، منافسات كأس العالم 2026، وسط ترقب لانطلاق البطولة يوم غد الخميس، ومشاركة المنتخبات المتأهلة في الحدث الكروي الأكبر عالمياً. 

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