إيران تقاطع قرعة مونديال 2026

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت إيران، يوم الجمعة، مقاطعة قرعة كأس العالم 2026 المقرر إجراؤها في 5 كانون الأول/ ديسمبر المقبل في واشنطن، احتجاجاً على عدم منح الولايات المتحدة تأشيرات لعدد من أعضاء وفدها.

وتستضيف الولايات المتحدة نهائيات مونديال 2026 إلى جانب كندا والمكسيك، اذ ستقام معظم المباريات بما في ذلك المباراة النهائية، على الأراضي الأميركية.

وكان المنتخب الإيراني ضمن مقعده إلى كأس العالم الصيف المقبل، وتم تصنيفه ضمن المستوى الثاني في القرعة، وفقاً للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقال المتحدث باسم الاتحاد الإيراني لكرة القدم، أمير مهدي علوي، إنهم أبلغوا الفيفا أن "القرارات المتخذة لا علاقة لها بالرياضة، وأن أعضاء الوفد الإيراني لن يشاركوا في قرعة كأس العالم".

وأفادت قناة "فارزيش 3" الرياضية، أن الولايات المتحدة لم تصدر تأشيرات دخول لبعض أعضاء الوفد الإيراني، بمن فيهم رئيس الاتحاد مهدي تاج.

وبحسب القناة، فقد حصل 4 أعضاء من الوفد، بمن فيهم المدير الفني للمنتخب الوطني أمير قلعة نويي، على تأشيراتهم للسفر إلى الولايات المتحدة.

من جانبه، ندد رئيس الاتحاد الإيراني بالقرار الأميركي، ووصفه بأنه "سياسي"، مبيناً أنه "على الفيفا التوقف عن هذا السلوك".