إيران تطالب الفيفا بضمانات "عدم إساءة" لبعثتها في المونديال

شفق نيوز- طهران

طالب الاتحاد الإيراني لكرة القدم، يوم الأربعاء، الاتحاد الدولي "فيفا"، بضمانات بعدم تعرض البعثة الإيرانية المشاركة في المونديال للإساءة.

وقال رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاج، إن على الاتحاد الدولي (الفيفا) تقديم ضمانات بعدم تعرض ‌بعثة بلاده لأي إساءة في الولايات المتحدة، في حال سفر المنتخب الوطني للمشاركة في نهائيات كأس العالم المقررة في يونيو حزيران.

وكان وفد من الاتحاد الإيراني لكرة القدم، يضم تاج، قد عاد من الحدود الكندية الأسبوع الماضي، بعد ما وصفه أعضاؤه بتعرضهم لمعاملة غير لائقة من مسؤولي الهجرة أثناء ​محاولتهم حضور اجتماع الجمعية العمومية للفيفا في فانكوفر.