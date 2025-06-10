إيران تضرب كوريا الشمالية بثلاثية

شفق نيوز/ نجح المنتخب الإيراني في فرض سيطرته الكاملة على اللقاء أمام ضيفه الكوري الشمالي، محققاً فوزاً عريضاً بثلاثة أهداف دون رد، ضمن الجولة العاشرة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

على الرغم من انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي، فإن المنتخب الإيراني عاد في الشوط الثاني بروح هجومية واضحة، مستغلاً طرد اللاعب الكوري "كيي تام" في الدقيقة 66، ليبدأ بعدها سيل الأهداف.

افتتح محمد مهدي مهيبي التسجيل في الدقيقة 74، قبل أن يضيف النجم سردار طارمي الهدف الثاني بعد ثلاث دقائق فقط. وفي الوقت بدل الضائع، أكمل أمير حسين حسين زاده الثلاثية بهدف ثالث منح إيران انتصاراً مستحقاً.

بهذا الانتصار، تؤكد إيران تفوقها بعد أن كانت قد فازت ذهاباً بنتيجة 3-2 في بيونغ يانغ، لتتصدر المجموعة الأولى بثبات، والتي ضمنت تأهلها للمونديال مسبقاً.