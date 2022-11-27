إيران تشكو الولايات المتحدة لدى "فيفا" قبل الموقعة المرتقبة

شفق نيوز/ بعث الاتحاد الإيراني لكرة القدم، اليوم الأحد، رسالة إلى الاتحاد الدولي "فيفا"، أدان فيها تصرف الاتحاد الأمريكي لكرة القدم في تغيير علم إيران.

وذكر الموقع الرسمي لاتحاد كرة القدم الإيراني في بيان تابعته، وكالة شفق نيوز، أن "صفحة الاتحاد الأمريكي لكرة القدم على تطبيق إنستغرام قامت في تصرف غير مهني بإزالة شعار "الله" من العلم الإيراني".

وتابع "عقب هذا التصرف، أرسل الاتحاد الإيراني لكرة القدم رسالة إلكترونية إلى الفيفا يطالب فيها الاتحاد العالمي لكرة القدم باتخاذ إجراءات جادة ضد الاتحاد الأمريكي لكرة القدم".

ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان في مباراة مصيرية بعد غد الثلاثاء في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم.