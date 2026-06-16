إيران تستهل مشوارها في المونديال بتعادل مثير أمام نيوزيلندا

شفق نيوز- متابعة

استهل المنتخب الإيراني مشواره في كأس العالم 2026 بتعادل إيجابي 2-2 أمام نظيره النيوزيلندي، فجر الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة السابعة التي تضم أيضاً بلجيكا ومصر.

وشهدت المباراة، التي أقيمت في لوس أنجلوس الأميركية، تقدّم نيوزيلندا مبكراً عبر إيلايجا جاست في الدقيقة السابعة، قبل أن يدرك رامين رضائيان التعادل لإيران في الدقيقة 32.

وعاد إيلايجا جاست ليمنح منتخب بلاده التقدم مجدداً في الدقيقة 54، لكن محمد موحبي سجل هدف التعادل لإيران في الدقيقة 64، لينتهي اللقاء بنتيجة 2-2.

ويخوض المنتخب الإيراني مباراته الثانية في دور المجموعات أمام بلجيكا يوم 21 يونيو / حزيران الجاري في لوس أنجلوس، قبل أن يختتم مشواره في الدور الأول بمواجهة مصر يوم 26 يونيو / حزيران.

وكانت مصر قد تعادلت مع بلجيكا 1-1 في المباراة الأخرى ضمن المجموعة السابعة، كما فرض المنتخب السعودي، فجر الثلاثاء، التعادل على نظيره الأوروغواياني بنتيجة 1-1، في مستهل مشوار المنتخبين ضمن منافسات المجموعة الثامنة في كأس العالم 2026.