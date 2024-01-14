إيران تختتم اليوم الثالث بفوز كبير على فلسطين في بطولة آسيا

شفق نيوز/ حقق المنتخب الإيراني فوزا كبيرا على المنتخب الفلسطيني الوطني بنتيجة 4-1 في اخر مباريات "اليوم الاحد" لبطولة اسيا لكرة القدم.

جرت المباراة عند الساعة الثامنة والنصف مساءً على استاد المدينة التعليمية.

انتهى الشوط الاول بتقدم منتخب إيران بنتيجة 3-1، وجاءت أهداف إيران عن طريق كريم أنصار ريفرد في الدقيقة الثانية، وشجاع خليل زادة في الدقيقة 12 ومهدي غايدي في الدقيقة 38، بينما جاء هدف منتخب فلسطين في الدقيقة 45+6 عن طريق اللاعب تامر صيام.

وفي الشوط الثاني أضاف منتخب إيران هدفه الرابع في الدقيقة 55 عن طريق اللاعب سردار ازمون.