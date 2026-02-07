إيران تحرز بطولة كأس اسيا لكرة الصالات للمرة 14 في تاريخها

شفق نيوز- بغداد

حقق المنتخب الإيراني لكرة الصالات، يوم السبت، لقب كأس اسيا 2026 للمرة الرابعة عشرة في تاريخه، بعد فوزه على المنتخب الاندونيسي المضيف في مباراة نهائية مثيرة حسمت بركلات الترجيح.

واقيمت المباراة النهائية مساء اليوم، وانتهى الوقت الاصلي والاضافي بالتعادل، لتتجه المواجهة الى ركلات الترجيح التي حسمت للمنتخب الايراني بنتيجة 5-4.

وبدأ المنتخب الايراني التسجيل عبر اللاعب حسين طیبي في الشوط الأول، قبل ان يرد منتخب اندونيسيا بثلاثة أهداف، إلا ان مهدي كريمي قلاص الفارق قبل نهاية الشوط.

وفي الشوط الثاني، نجح كل من عباسي وكريمي في تعديل النتيجة، ليصل الفريقان الى الوقت الاضافي دون حسم.

وكان الاتحاد الاسيوي منح العراق واليابان مناصفة المركز الثالث بعد الغاء اقامة مباراة المركزين الثالث والرابع.