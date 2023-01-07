إيران تحتج أمام الفيفا على خليجي 25

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم، يوم السبت، عن احتجاجه على "اسم" بطولة خليجي 25 التي انطلقت أمس الجمعة في محافظة البصرة العراقية.

وقال الاتحاد الإيراني في بيان أوردته وكالة "إيران بالعربية"، إنه سيحتج أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على استخدام "اسم مزيف" لبطولة خليجي 25 بعد استخدام "كلمة وهمية" بدلاً من اللقب التاريخي للخليج الفارسي في مسابقات كأس الدول العربية.

وأكد الاتحاد الإيراني على أن "لقب الخليج الفارسي باق من أقدم المصادر التاريخية وسوف نعبر عن احتجاج إيران على الاتحاد العالمي لكرة القدم".

وأضاف "من الواضح أن الخليج الفارسي هو اسم أصلي وتاريخي تم استخدامه بشكل مستمر لسنوات عديدة في جميع اللغات والأدب العالمي، وفي الأطالس التي تحتوي على خرائط قديمة وخرائط تاريخية".

وانطلقت منافسات بطولة خليجي 25 مساء أمس الجمعة بافتتاح البطولة بمباراة بين المنتخب العراقي ونظيره العماني في المدينة الرياضية بمحافظة البصرة جنوبي العراق.