إيران الى نهائي غرب آسيا على حساب الأردن بركلات الترجيح

شفق نيوز/ تأهل المنتخب الاولمبي الايراني الى المباراة النهائية بعد فوزه على نظيره الأردني بركلات 4-3 الترجيح في المباراة التي جرت على ملعب المدينة الدولي، في الدور نصف النهائي لبطولة الوطني غرب اسيا للمنتخبات دون 23 عاماً.

انتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي من دون اهداف، وفي الشوط الثاني بقيت النتيجة على حالها لتذهب المباراة لركلات الحظ الترجيحية ليحسم اللقاء لايران بنتيجة 4-3.

وبهذه النتيجة سيواجه المنتخب الفريق الفائز من مباراة العراق وسلطنة عمان المقررة اليوم عند الساعة التاسعة مساءً.