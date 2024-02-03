إيران الى النصف النهائي على حساب اليابان في بطولة كأس آسيا

شفق نيوز/ تأهل المنتخب الايراني الى دور نصف النهائي بعد تحقيقه الفوز على نظره الياباني بنتيجة 2-1 ضمن مواجهة ربع نهائي بطولة كاس آسيا 2023.

وانطلقت المباراة في الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم السبت على ملعب المدينة التعليمية في العاصمة القطرية الدوحة. وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم المنتخب الياباني بهدف دون رد للمنتخب الإيراني، جاء في الدقيقة 28 عه طريق هديماسا موريتا.

وفي الشوط الثاني سجل ايران هدف التعديل في الدقيقة 55 عن طريق محمد موهيبي، واضاف ايران هدفه الثاني بوقت قاتل من ركلة جزاءنفذها بنجاح علي رضا بالدقيقة 90+6.

وسوف يلاقي ايران في الدور قبل النهائي يوم الأربعاء القادم على ملعب (الثمامة)، الفائز من مباراة دور الثمانية بين قطر وأوزبكستان، التي تقام مساء اليوم السبت .