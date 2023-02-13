يد نساء العراق تخسر أمام الهند

شفق نيوز / خسر المنتخب العراقي النسوي لكرة اليد، أمام نظيره الهندي، يوم الاثنين، بنتيجة 22-35 هدف ضمن منافسات الدور الثاني من المرحلة الثانية لبطولة غرب آسيا الثالثة لكرة اليد للسيدات المقامة في الأردن.

وكان المنتخب العراقي، قد خسر مباراته أمس أمام منتخب الأردن، بنتيجة 20-28 ضمن منافسات الدور الأول للبطولة.

يشار إلى أن منتخب الأردن خسر هو الآخر، أمام الهند، بنتيجة 21-37 في المرحلة الأولى من الدور الثالث لبطولة غرب آسيا الثالثة للسيدات لكرة اليد.