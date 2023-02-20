"يد ناشئي العراق" تغادر الى عمان للمشاركة بالبطولة العربية

شفق نيوز/ غادر، اليوم الاثنين، وفد منتخب العراق الوطني لكرة اليد للناشئين متوجهاً إلى الأردن للمشاركة في البطولة العربية التي ستنطلق يوم غد الثلاثاء في العاصمة عمان.

وقال الاتحاد العراقي لكرة اليد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "وفد منتخب الناشئين يضم كلاً من علي ابراهيم حسن رئيساً للوفد والكادر التدريبي المكون من المدرب المصري مؤمن شريف والمساعدين مخلص عبد العباس وكوكب حسن ومدرب حراس المرمى وسام فاضل والمعالج علي مذبوب، و ستة عشر لاعبا هم، مهدي أيمن و عباس حيدر جواد وجاسم حيدر جاسم وحسين احمد عزيز ومحمد وزير كاظم".

وأضاف البيان ان الوفد يضم ايضا "عبد الكريم حسن علي وأبو الفضل قيس وروز رفيق ومؤمل رؤوف ومحمد دلير وكاظم حسن عبد ومحمد علي سعد ومحمد سمير سعود ومرتضى هاشم جبرورضا محسن راضي وعباس احمد كريم"، مبينا ان "اولى مباريات منتخبنا يوم غد الثلاثاء ستكون ضد المنتخب الاردني على قاعة الأميرة سمية الساعة السابعة مساء".