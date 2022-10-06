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يد كربلاء تتسلح بـ"خنجر" لخوض الدوري الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2022-10-06T10:14:44+0000
يد كربلاء تتسلح بـ"خنجر" لخوض الدوري الممتاز

شفق نيوز/ سمّت الهيئة الادارية لنادي كربلاء رعد خنجر مدرباً لفريق نادي كربلاء بكرة اليد والمشارك في الدوري العراقي الممتاز.

وقال وليد حسين امين سر نادي كربلاء ببيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان "رعد خنجر يمتلك سيرة تدريبية حافلة الانجازات فهو مدرب للمنتخب الوطني".

واضاف ان "خنجر عمل مدرباً لاندية الجيش والطلبة ونفط الجنوب وقد احرز درع الدوري العراقي بكرة اليد مع نادي الجيش لثلاث مرات".

وبين أن "المدرب الجديد يعد من الكوادر التدريبية المتقدمة في العراق".

يذكر أن فريق كربلاء حائز على المركز الثالث في الموسم الماضي.

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