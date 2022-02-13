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"يد ديالى" تقاتل في مقدمة الدوري الممتاز بفضل تبرعات الميسورين

Category: ريـاضة

Date: 2022-02-13T12:50:25+0000
"يد ديالى" تقاتل في مقدمة الدوري الممتاز بفضل تبرعات الميسورين

شفق نيوز/ شكا نادي ديالى الرياضي، يوم الاحد، من قلة وانعدام الدعم المالي لتمويل مشاركاته في دوري كرة اليد الممتاز، مؤكدا ان تبرعات الميسورين هي الممول الوحيد  للفريق خلال مسيرته.

وقال رئيس النادي فراس حمزة، لوكالة شفق نيوز "اننا نعاني ضائقة مالية كبيرة خلال الدوري الممتاز بسبب انعدام دعم الحكومة ووزارة الشباب والرياضة بعكس الأندية المؤسساتية المتسلحة بمصادر تمويل كبيرة".

واشار الى ان "فريق كرة اليد يخوض منافسات الدوري الممتاز بمبالغ رمزية وتبرعات الميسورين".

وبين ان "نادي ديالى يحتل الترتيب الرابع في الدوري الممتاز بعد خسارته امام الحشد الشعبي امس، فيما تتصدر فرق الشرطة والجيش والحشد المؤسساتية ترتيب الدوري"، لافتا الى ان "يد ديالى تقاتل في منافسات الدوري رغم الضائقة المالية الخانقة".

واقر حمزة "بصعوبة الحفاظ على لاعبي فريق اليد او الألعاب الاخرى او منعهم من التعاقد مع الفرق المؤساتية الكبيرة صاحبة الدعم المالي الكبير والعقود المغرية مقارنة بالامكانيات المادية البسيطة للاندية الاهلية في عموم المحافظات".

وتعاني رياضة ديالى وفي عموم الألعاب من انعدام الدعم الحكومي من قبل المحافظة او الجهات الحكومية الاخرى على الرغم من حضورها البارز في ساحات المنافسات الكروية المتعددة طيلة السنوات الماضية.

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