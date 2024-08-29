يد القاسم تتوج بلقب الدوري الممتاز

شفق نيوز/ توج نادي القاسم، يوم الخميس، بطلاً للدوري العراقي الممتاز لكرة اليد للموسم 2024 -2023.

وجاء تتويج نادي القاسم، بعد تحقيقه الفوز في المباراة الختامية على الناصرية بنتيجة 38 - 31 هدف، في مباراة جرت بقاعة نادي الجيش في العاصمة بغداد.

وبلغت أربعة أندية دوري النخبة للموسم المقبل بشكل رسمي، وهي القاسم، والناصرية، والسليمانية، والفتوة الموصلي.

وكان الاتحاد العراقي للعبة، قد حدد موعد انطلاق منافسات دوري النساء لكرة اليد، في الخامس من شهر أيلول المقبل.