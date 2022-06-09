يد العراق يدخل معسكراته استعداداً للتضامن الاسلامي.. والآسيوي يجري قرعة الناشئين

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة اليد، اليوم الخميس، عن اجراء قرعة البطولة الاسيوية التاسعة للناشئين والتي ستقام في البحرين.

وقال المنسق الاعلامي لاتحاد اليد العراقي حسام عبد الرضا لوكالة شفق نيوز، إن المنتخبات المشاركة في البطولة هي العراق والسعودية وقطر والامارات والكويت وكوريا الجنوبية واوزبكستان واليابان، مبيناً أن البطولة ستنطلق للمدة من 16-27 لشهر اب المقبل.

وأشار إلى أن القرعة اوقعت المنتخب الوطني للناشئين في المجموعة الثانية مع منتخبات اليابان والسعودية وقطر والامارات والكويت، بينما ضمت المجموعة الاولى منتخبات البحرين وايران والهند وكوريا الجنوبية واوزبكستان.

من جانب اخر اعلن مدرب المنتخب العراقي للمتقدمين المصري شريف مؤمن عن قائمة لتشكيلة المنتخب التي ستشارك في دورة التضامن الاسلامية المقررة في مدينة قونية التركية للمدة من 8-18 من اب المقبل .

وتالفت الاسماء من، احمد مكي ومنتظر قاسم وزين العابدين محمد وبدر الدين حمودي والامير علي وعلي السيلاوي ووائل حافظ وميثم عوده وجاسم غصاب وماجد عبد الرضا وسجاد طالب وعلي طارق وأحمد طارق ومصطفى بكري وعلي عبد الرضا وسجاد حمودي ورامي علي وحسين علي حمزه ومحمد صاحب ومصطفى محمد وعلي رضا الجاروش واسامه رفعت.

واشار الى ان الاتحاد قرر قامه معسكر تدريبي داخلي يستمر لمده ثلاث اسابيع، اسبوع في بغداد واسبوعين في محافظة السليمانية، ليغادر المنتخب بعدها إلى جمهورية مصر العربية لاقامه معسكر خارجي هناك، ومن ثم العودة إلى العراق والدخول في معسكر داخلي، ويختتم الاعداد بالسفر إلى دولة تركيا وقبل انطلاق البطولة بعشرة ايام للدخول في معسكر خارجي أخير للتاقلم والتكيف على الأجواء هناك .