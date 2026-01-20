يد العراق يختتم مشواره التمهيدي بلقاء البحرين في بطولة آسيا 22

شفق نيوز- الكويت

يختتم المنتخب الوطني العراقي لكرة اليد، يوم الثلاثاء، مبارياته في دور المجموعات (الدور التمهيدي) ضمن منافسات البطولة الآسيوية الثانية والعشرين المقامة حالياً في دولة الكويت.

ويلاقي المنتخب العراقي نظيره البحريني عند الساعة الرابعة عصراً، في آخر مباريات المجموعة الثانية، وذلك على قاعة سعد العبد الله الرياضية في الكويت.

ويقع المنتخب العراقي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات الأردن والبحرين والصين.

وكان منتخب العراق لكرة اليد قد حقق فوزه الأول على نظيره الصيني بنتيجة 27-22 في مستهل مشواره بالبطولة، قبل أن يتغلب على المنتخب الأردني في المباراة الثانية بنتيجة 26-21.