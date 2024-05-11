يد العراق يحقق الفوز على تونس ويكتفي بالمركز السابع ببطولة البحر المتوسط الدولية

شفق نيوز/ فاز منتخب العراق للناشئين على نظيره التونسي بفارق هدف واحد وبنتيجة 24 - 23 في ختام مشواره ببطولة البحر الأبيض المتوسط للناشئين بكرة اليد التي احتضنتها تركيا.

وبفوز منتخب العراق على تونس اليوم حل سابعا في بطولة البحر الأبيض المتوسط .

وتقام البطولة في العاصمة التركية انقرة للمدة من 6-12 بنظام الدوري من مرحلة واحدة بمشاركة منتخبات العراق، وتركيا، وفرنسا، و مونتينيغرو، و(الجبل الأسود)، ورومانيا، وكوسوفو، وكرواتيا، وتونس.

وخسر منتخب العراق مباراته الاولى امام نظيره الروماني بنتيجة 17 - 33 هدفاً ، وامام نظيره الفرنسي بنتيجة 16 - 36 هدفاً ، وامام مونتينيغرو 35 - 9 اهداف، و امام كرواتيا 38 - 18 هدفاً، وامام تركيا 25 - 14 هدفاً.