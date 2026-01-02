يد العراق إلى مسقط استعداداً لكأس آسيا

شفق نيوز- بغداد

يشارك المنتخب الوطني العراقي لكرة اليد في البطولة الدولية الودية التي تستضيفها سلطنة عُمان، بمشاركة ثلاثة منتخبات وطنية، وذلك في إطار تحضيراته للاستحقاقات المقبلة.

وقال المنسق الإعلامي للاتحاد العراقي لكرة اليد، حسام عبد الرضا، لوكالة شفق نيوز، إن المنتخب العراقي وصل إلى سلطنة عُمان استعداداً للمشاركة في البطولة الدولية الودية التي تنطلق يوم غد السبت في العاصمة مسقط.

وأضاف أن المنتخب العراقي سيخوض مباراتين ضمن منافسات البطولة، التي تشارك فيها منتخبات العراق وعُمان والإمارات، مبيناً أن المنتخب سيواجه نظيره الإماراتي يوم غد الموافق 3 كانون الثاني 2026، فيما يلاقي في مباراته الثانية منتخب عُمان، صاحب الأرض والجمهور، يوم الأحد الموافق 4 من الشهر نفسه.

وأشار عبد الرضا إلى أن هذه البطولة تأتي ضمن منهاج الاتحاد العراقي لكرة اليد لإعداد المنتخب الوطني قبل المشاركة في البطولة الآسيوية التي تستضيفها دولة الكويت يوم 26 كانون الثاني 2026، والتي تُعد مؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة اليد 2027.