يد العراق في إيران لخوض وديتين أمام الرجال

شفق نيوز/ غادر بغداد مساء الأربعاء وفد المنتخب الوطني العراقي لكرة اليد متوجهاً الى العاصمة الإيرانية طهران، لخوض مباراتين وديتين مع المنتخب الايراني للرجال.

وقال حسام عبد الرضا إعلامي الاتحاد، لوكالة شفق نيوز، إن المنتخب العراقي سيواجه نظيره الايراني ودياً مرتين يومي 9 و 11 من الشهر الحالي، مبينا ان المباراتين تأتيان تلبية للدعوة التي وجهت إلى الاتحاد العراقي من نظيره الإيراني ضمن الأسبوع الدولي.

وأشار عبد الرضا، الى ان زيارة المنتخب إلى طهران تأتي ردا على الزيارة التي قام بها المنتخب الايراني شهر تشرين الثاني الماضي وخوضه مباراتين وديتين أقيمتا في مدينة النجف.

وتألف الوفد العراقي، من قتيبة أحمد مدرباً، ومحمد كاظم مساعداً، وكاظم ناصر مدرباً لحراس المرمى، ومهند فته معالجاً بالإضافة إلى 18 لاعباً هم: أحمد مكي ومنتظر قاسم وزين العابدين محمد ومصطفى محمد احمد وعلي عبد الرضا وبدر الدين حمودي ومحمد علي مهدى وماجد عبد الرضا وأحمد طارق ووائل حافظ وأحمد خالد عدنان وعلي صلاح كاظم ومنتظر ناظم وحسن إبراهيم صالح ومصطفى قحطان وعلي رعد عبدالله ومصطفى محمد فائق وحسن كوكب.