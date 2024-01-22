يد العراق في المركز الثامن آسيوياً بعد خسارة مباراة الإمارات

شفق نيوز/ خسر المنتخب العراقي لكرة اليد، يوم الاثنين، أمام نظيره الإماراتي بنتيجة 23-28 هدفاً في مباراة تحديد المراكز في بطولة آسيا الـ21 لكرة اليد، الجارية حالياً في البحرين.

وقال حسام عبد الرضا، عضو المكتب الإعلامي لاتحاد اليد، لوكالة شفق نيوز، إن "المنتخب خسر اليوم أمام نظيره الإماراتي بفارق خمس نقاط في مباراة تحديد المركزين السابع والثامن".

وأضاف عبد الرضا، أن "خسارة اليوم وضعت المنتخب العراقي بالمركز الثامن آسيوياً، بينما جاء منتخب الإمارات بالمركز السابع.

وأشار إلى أن العراق أضاع من يديه فرصة التأهل لكأس العالم بعد خسارته أمس أمام المنتخب الكويتي بنتيجة 20-32 هدفاً في البطولة الآسيوية لكرة اليد.