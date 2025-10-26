"يد العراق" في المجموعة الثانية مع السعودية والكويت والبحرين

شفق نيوز- الرياض

جرت، يوم الأحد، قرعة مسابقة كرة اليد ضمن دورة ألعاب التضامن الإسلامي المقرر استضافتها في مدينة الرياض السعودية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2025.

وأوقعت القرعة، المنتخب العراقي لكرة اليد، في المجموعة الثانية إلى جانب البحرين والسعودية والكويت.

وتستضيف الرياض السعودية، دورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة في الفترة من 7 ولغاية 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025.

ومن المتوقع مشاركة أكثر من 3000 رياضي من 57 دولة في 23 رياضة مختلفة، بما في ذلك سباقات الهجن والرياضات الإلكترونية لأول مرة.

وتستضيف السعودية الدورة السادسة لألعاب التضامن الاسلامي للمدة من 7 ولغاية 21 تشرين الثاني/ نوفمبر2025.