يد العراق تُلزم المدربين بجملة قرارات

شفق نيوز / ألزم مجلس إدارة الاتحاد العراقي لكرة اليد، يوم الاثنين، مدربي الأندية الرياضية للعبة، بجملة قرارات، استناداً إلى قانون الاتحادات الرياضية رقم 24 لسنة 2021 المادة 24.

وذكر الناطق الرسمي باسم الاتحاد، كاظم كامل، أن "مجلس إدارة الاتحاد اتخذ عددا من القرارات بخصوص المدربين قبل انطلاق الدوري للموسم المقبل، ومنها إلزام مدربي الأندية المشاركة في دوري النخبة أن يكون المدرب حاصل على رخصة التدريب (C) على الأقل من الاتحاد الدولي".

وبحسب كامل، ألزم الاتحاد مدربي الأندية المشاركة في الدوري الممتاز، أن يكون المدرب حاصل على رخصة التدريب (D) على الأقل من الاتحاد الدولي".

وأضاف أن "المدربين الذين لا يمتلكون شهادة تدريب تصنيفية وفق ما ذُكر أعلاه، لا يسمح لهم بالمشاركة مع فرقهم في المباريات".

وأوضح كامل، أن "الدورة التدريبية لتصنيف المدربين (D) ستقام مرتين الأولى في بغداد للمدة من 19 الى 24 من الشهر الجاري، والثانية في أربيل للمدة من 26 ولغاية 31 من الشهر الجاري".

وأشار الناطق الرسمي باسم الاتحاد العراقي لكرة اليد، إلى أن "الدورة التدريبية لتصنيف المدربين (C) سوف تقام في بغداد للمدة من 7 إلى 15 من شهر أيلول/سبتمبر المقبل".