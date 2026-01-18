يد العراق تواجه الأردن في بطولة آسيا بشعار الفوز

شفق نيوز- الكويت

يواجه منتخب العراق لكرة اليد، اليوم الأحد، نظيره الأردني ضمن منافسات بطولة كأس آسيا الـ22 لكرة اليد الجارية في الكويت، في مواجهة يرفع فيها المنتخب العراقي شعار الفوز من أجل حسم التأهل إلى الدور الرئيسي.

وتعد هذه المباراة هي الثانية لمنتخب العراق في مشواره بالبطولة الآسيوية، بعد أن استهل مشاركته بتحقيق نتيجة إيجابية عززت حظوظه في المنافسة.

وقال رئيس الاتحاد العراقي لكرة اليد، أحمد رياض، لوكالة شفق نيوز، إن المنتخب العراقي يدخل لقاء اليوم بهدف الفوز والتأهل إلى الدور الرئيسي، لتعزيز ما تحقق في المباراة الأولى من نتيجة إيجابية.

وأوضح رياض أن المنتخب بات جاهزاً لمواجهة اليوم، لا سيما بعد المعنويات المرتفعة التي يعيشها اللاعبون عقب الفوز السابق على المنتخب الصيني، مؤكداً جاهزية جميع اللاعبين لخوض اللقاء.

ويقع المنتخب العراقي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات الأردن والبحرين والصين.

وكان منتخب العراق لكرة اليد قد حقق الفوز، يوم الجمعة الماضي، على نظيره الصيني بنتيجة 27-22، في مستهل مشواره ببطولة كأس آسيا الـ22.