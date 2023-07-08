يد العراق تنتزع أول نقطة بتعادل مع الجزائر في الدورة العربية

شفق نيوز/ تعادل منتخب العراق الوطني لكرة اليد مع اصحاب الارض والجمهور المنتخب الجزائري ليتقاسما الأهداف بنتيجة 21-21 هدفاً، لصالح الدورة العربية، متحصلاً على أول نقطة باللعبة في البطولة.

ويواجه العراق بعد غد الاثنين منتخب الأردن ضمن المنافسات ذاتها.

وكان منتخب العراق الوطني لكرة اليد للرجال خسر مباراته السابقة أمام المنتخب السعودي 28-18.

ويُشارك في منافسات كرة اليد بالدورة العربية 6 منتخبات وهي قطر والسعودية وليبيا والعراق والجزائر إضافةً إلى الأردن، حيث ستلعب هذه المنتخبات ضد بعضها البعض في الدور الأول وتتأهل المنتخبات الأربعة الأولى إلى الدور نصف النهائي والذي سيلعب بنظام خروج المغلوب.