يد العراق تلاعب إيران ودياً.. المرحلة الثانية من "النخبة" تبدأ غداً

شفق نيوز/ كشف رئيس الاتحاد العراقي لكرة اليد أحمد رياض، يوم الاثنين، أن المنتخب العراقي للشباب تحت 19 عاماً للعبة، سيستضيف نظيره الإيراني وديا، فيما أعلنت لجنة المسابقات أن المرحلة الثانية من دوري النخبة للعبة ستنطلق غدا.

وقال رياض لوكالة شفق نيوز، إن "منتخب العراق للشباب سيستضيف نظيره الإيراني ودياً، وسيجري معه مباراتين يومي 11 و12 من شهر آذار المقبل في محافظة النجف".

وأضاف أن "المباراة تأتي ضمن بروتوكول التعاون الذي أبرم بين الاتحادين لتطوير اللعبة واستعداداً للاستحقاقات المقبلة التي تنتظر المنتخب".

من جانب اخر، أعلنت لجنة المسابقات في اتحاد اليد العراقي عن انطلاق الدور الأول من المرحلة الثانية لنخبة اليد يوم غدٍ الثلاثاء.

وتقام 4 مباريات يوم غد، حيث يلاقي كربلاء على ملعبه ضيفه السليمانية، بينما يستضيف بلدية البصرة ضيفه ‏الكرخ، وفي قاعة الكوفة يواجه أصحاب الأرض ضيفه الشرطة، وأخيرا يواجه القاسم ضيفه ذي قار.