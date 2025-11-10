يد العراق تصل الرياض للمشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي

شفق نيوز- الرياض

وصل وفد منتخب العراق لكرة اليد، يوم الاثنين، إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي.

وكان في استقبال الوفد رئيس البعثة العراقية، النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عبد السلام خلف، إلى جانب الكادر الإداري للبعثة، حيث جرى الترحيب بأعضاء المنتخب ونقلهم إلى مقر إقامتهم.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات كرة اليد يوم الجمعة المقبل.