يد العراق تشارك في بطولتين بالسعودية والبحرين قبيل نهاية العام

شفق نيوز/ أكد رئيس الاتحاد العراقي لكرة اليد احمد رياض، يوم الاثنين، ان العراق سيشارك في دورة التضامن الإسلامي في الفترة من 7 إلى 21 تشرين الثاني 2025 المقررة في الرياض بالمملكة العربية السعودية، اضافة الى دورة الألعاب الآسيوية للشباب المقررة اقامتها في البحرين في شهر تشرين الاول المقبل.

وقال رياض، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد صادق على مشاركة المنتخبين الوطنيين للرجال والشباب في بطولتين رسميتين، حيث سيشارك في دورة التضامن الإسلامي في الفترة من 7 إلى 21 تشرين الثاني 2025 المقررة في الرياض بالمملكة العربية السعودية ، فضلا عن دورة الألعاب الآسيوية للشباب المقررة اقامتها في البحرين تشرين الاول المقبل".

واشار الى ان "الاتحاد وضع منهاجه لاعداد المنتخبين في البطولتين المهمتين، وسيتضمن إقامة المعسكرات الداخلية والخارجية وإجراء المباريات الدولية الودية مع عدد من المنتخبات الخارجية".

وبين ان "الاتحاد العربي لكرة اليد قرر تسمية عضو الاتحاد العراقي هيثم عبد الستار نائبا ثانياً لرئيس لجنة المسابقات للاتحاد العربي وتأتي التسمية استكمالا وتدعيماً لهيكل اللجان ،وجاءت التسمية بناء على اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة اليوم".