يد العراق تستعد لكأس العرب بمعسكر مكثف في النجف

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة اليد، يوم الأربعاء، مشاركة المنتخب الوطني للرجال في بطولة كأس العرب المقررة انطلاقها في شهر أيار المقبل.

وقال رئيس الاتحاد العراقي لكرة اليد، أحمد رياض، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد العربي للعبة حدد موعد إقامة البطولة في الفترة من 4 إلى 12 أيار المقبل"، مشيراً إلى أن "تونس أو الكويت ستكونان الخيارين المطروحين لاستضافة البطولة، وسيتم حسم الدولة المضيفة خلال الاجتماع المقبل للاتحاد العربي".

وأضاف، أن "المنتخب العراقي سيبدأ معسكره التدريبي غداً الخميس في محافظة النجف، تحت إشراف المدير الفني الكرواتي بيركوفيتش، ويستمر لمدة أسبوع، في إطار التحضيرات للبطولة".

وأشار إلى أن "26 لاعباً تم اختيارهم من قبل المدرب بعد متابعة الدوري العراقي، و سيخضعون لاختبارات مكثفة لاختيار القائمة النهائية التي ستمثل العراق في كأس العرب"، مبيناً أن "اللاعبين الذين سيتم اختيارهم في القائمة النهائية سيخوضون معسكرات تدريبية داخلية وخارجية، تحت إشراف الجهاز الفني، لضمان جاهزيتهم الكاملة قبل انطلاق البطولة".