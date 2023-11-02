يد العراق تخسر وديا أمام عُمان

شفق نيوز / تعرض المنتخب العراقي لكرة اليد، يوم الخميس، إلى الخسارة في المباراة الودية أمام نظيره العُماني ضمن معسكره المقام حالياً بسلطنة عُمان، استعداداً للتصفيات الآسيوية المقبلة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن المنتخب تعرض للخسارة في مباراته التجريبية بفارق هدف واحد وبنتيجة 23-24 هدف.

وكان المنتخب العراقي لكرة اليد، قد فاز ضمن مبارياته التجريبية في معسكره المقام بسلطنة عُمان على صاحب الأرض في المباراة السابقة بنتيجة 36-32 هدف، استعداداً للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2024.

ويقود منتخب العراق كادراً تدريبياً مؤلفاً من المصري شريف مؤمن، مدرباً أول، ومحمد كاظم وصلاح راجي مدربان مساعدان، ومحيي صلاح مدرباً للحراس.