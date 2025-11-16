يد العراق تخسر من الكويت في دورة التضامن

شفق نيوز- الرياض

تعرض المنتخب الوطني العراقي لكرة اليد، لثاني خسارة له امام نظيره الكويتي ضمن دورة التضامن الإسلامي التي جرت اليوم الأحد.

وانتهى اللقاء بتقدم المنتخب الكويتي بفارق 10 أهداف وبنتيجة 33-32.

وكان المنتخب العراقي، قد خسر مباراته الأولى التي جرت ضمن المجموعة الثانية بدورة التضامن الاسلامي بمنافسات كرة اليد بنتيجة 33-21 .

وجرت المباراة عصر اليوم، في الصالة الرياضية بالمجمع الأولمبي ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية.

وأوقعت القرعة، المنتخب العراقي لكرة اليد، في المجموعة الثانية إلى جانب كل من السعودية، البحرين والكويت.

وتستضيف الرياض السعودية، دورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة في الفترة من 7 ولغاية 21 تشرين الثاني/نوفمبر من العام الحالي.