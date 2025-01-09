يد العراق تخسر أمام إيران.. واللقاء يتجدد السبت المقبل

شفق نيوز/ خسر منتخب العراق لكرة اليد، يوم الخميس، أمام نظيره الإيراني بنتيجة 24-37 في المباراة الودية الدولية التي أقيمت في العاصمة الإيرانية طهران.

وقال رئيس الاتحاد العراقي لكرة اليد، أحمد رياض، لوكالة شفق نيوز، إن "المنتخب العراقي سيخوض مباراة ثانية يوم السبت المقبل الموافق 11 من الشهر الجاري".

وأضاف رياض، أن "الاتحاد العراقي لبى الدعوة التي وجهت له من نظيره الإيراني للعبة ضمن الأسبوع الدولي، ولإعداد لاعبينا بشكل جيد للاستحقاقات المقبلة".

وبين، أن "المنتخب الإيراني قام بزيارة العراق شهر تشرين الثاني الماضي وخاض مباراتين وديتين أقيمتا في مدينة النجف، فاز في الاولى وتعادل في الثانية مع منتخبنا".

وكان الكادر التدريبي لمنتخب العراق أعلن عن لاعبي المنتخب التي ضمت 18 لاعباً هم كل من: أحمد مكي ومنتظر قاسم وزين العابدين محمد ومصطفى محمد احمد وعلي عبد الرضا وبدر الدين حمودي ومحمد علي مهدى وماجد وعبد الرضا علي وأحمد طارق ووائل حافظ وأحمد خالد عدنان وعلي صلاح كاظم ومنتظر ناظم وحسن إبراهيم صالح ومصطفى قحطان وعلي رعد عبدالله ومصطفى محمد فائق وعلي المرتضى تركي.