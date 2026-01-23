يد العراق تخسر أمام كوريا الجنوبية في البطولة الآسيوية

شفق نيوز- بغداد

خسر المنتخب العراقي لكرة اليد، يوم الجمعة، أمام نظيره الكوري الجنوبي ضمن المجموعة الأولى من الدور الرئيس لبطولة الآسيوية الـ 22 الكويت.

‏وانتهت المباراة بفوز المنتخب الكوري الجنوبي على المنتخب العراقي بنتيجة 35-3.

وجرت المباراة العراق وكوريا الجنوبية، في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات الرياضية.

وتستضيف دولة الكويت منافسات البطولة الآسيوية الثانية والعشرين لكرة اليد للرجال، والتي تستمر حتى 29 كانون الثاني/ يناير الجاري، بمشاركة 15 منتخباً، حيث تعد البطولة مؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2027 المقررة إقامتها في ألمانيا.