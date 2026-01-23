يد العراق تخسر أمام كوريا الجنوبية في البطولة الآسيوية
شفق نيوز-
بغداد
خسر المنتخب العراقي لكرة اليد، يوم الجمعة،
أمام نظيره الكوري الجنوبي ضمن المجموعة الأولى من الدور الرئيس لبطولة الآسيوية
الـ 22 الكويت.
وانتهت المباراة بفوز المنتخب الكوري
الجنوبي على المنتخب العراقي بنتيجة 35-3.
وجرت المباراة العراق وكوريا الجنوبية، في مجمع
الشيخ سعد العبدالله للصالات الرياضية.
وتستضيف دولة الكويت منافسات البطولة الآسيوية
الثانية والعشرين لكرة اليد للرجال، والتي تستمر حتى 29 كانون الثاني/ يناير
الجاري، بمشاركة 15 منتخباً، حيث تعد البطولة مؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2027
المقررة إقامتها في ألمانيا.