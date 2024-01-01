"يد العراق" تخسر أمام أصحاب الأرض في بطولة قطر الدولية

شفق نيوز/ خسر المنتخب العراقي لكرة اليد أمام نظيره القطري، اليوم الاثنين، بنتيجة 34 مقابل 29 في بطولة قطر الدولية التي تحتضنها العاصمة القطرية الدوحة.

وانتهى الشوط الأول لصالح المنتخب العراقي بفارق هدف واحد وبنتيجة 18 مقابل 17 قبل أن يعود أصحاب الأرض الى الفوز في الشوط الثاني ويتفوق بنتيجة 34-29 هدف.

ويشارك المنتخب الوطني العراقي في بطولة آسيا لكرة اليد التي ستقام في المملكة البحرينية 1-25 من هذا الشهر.

وأوقعت القرعة منتخب العراق في المجموعة الثالثة الى جانب منتخبات اليابان والسعودية والهند.