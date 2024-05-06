يد العراق تخسر أمام رومانيا في بطولة دولية للناشئين ‏

شفق نيوز/ خسر المنتخب العراقي امام نظيره الروماني بنتيجة 17 - 33 هدفا في بطولة البحر الأبيض المتوسط الدولية للناشئين لكرة اليد المقامة في أنقرة.

وقال رئيس الاتحاد العراقي لكرة اليد احمد رياض لوكالة شفق نيوز، ان البطولة تقام بنظام الدوري من مرحلة واحدة بمشاركة منتخبات العراق وتركيا وفرنسا ومونتينيغرو (الجبل الاسود) ورومانيا وكوسوفو وكرواتيا وتونس.

واضاف ان البطولة انطلقت في تركيا اليوم وتعد مرحلة اعداد مهمة جدا لجيل واعد نسعى لبنائه.

واضاف ان المؤتمر الفني عقد مساء أمس الأحد في العاصمة التركية انقرة، وتم خلاله تحديد الجوانب التنظيمية والوان ملابس المنتخبات ومناقشة التعليمات الخاصة بنظام البطولة حيث ارتدى اليوم منتخبنا خلال المباراة القمصان الخضراء للاعبين والبرتقالي لحراس المرمى.

وكان المنتخب الوطني للناشئين وصل امس الاحد لمقر اقامته في انقرة للمشاركة في بطولة البحر الابيض المتوسط للناشئين في العاصمة انقرة .