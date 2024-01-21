يد العراق تخسر أمام الكويت وتفقد فرصة التأهل لكأس العالم

شفق نيوز/ خسر المنتخب العراقي لكرة اليد الفرصة الأخيرة للتأهل إلى بطولة كأس العالم، يوم الأحد، بعد خسارته في المباراة الحاسمة أمام الكويت بنتيجة 32-20 هدفاً.

وواجه منتخب العراق نظيره الكويتي في الساعة الثالثة من عصر اليوم في آخر مبارياته بالدور الرئيسي في البطولة الآسيوية ال21 لكرة اليد والمقامة في المملكة البحرينية.

وكان على المنتخب العراقي قد تحقيق الفوز اليوم ولا شيء غيره ومن ثم انتظار الفائز من مباراة البحرين مع كوريا الجنوبية، وفوز البحرين أيضاً هو من يؤهل العراق إذ أن تعادل أو خسارة البحرين سترمي بالمنتخب العراقي خارج دائرة الترشح.