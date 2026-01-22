يد العراق تخسر أمام الكويت في البطولة الاسيوية

شفق نيوز- بغداد

‏خسر المنتخب العراقي لكرة اليد، يوم الخميس، أمام نظريه الكويتي ضمن المجموعة الأولى من الدور الرئيسي لبطولة الآسيوية الـ 22 الكويت.

‏وانتهت المباراة بفوز كبير لمنتخب الكويت مستضيف البطولة على المنتخب العراقي بنتيجة 29 – 16.

وجرت المباراة العراق والكويت، على أرضية مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات الرياضية.

وتستضيف دولة الكويت منافسات البطولة الآسيوية الثانية والعشرين لكرة اليد للرجال، والتي تستمر حتى 29 كانون الثاني/ يناير الجاري، بمشاركة 15 منتخباً، حيث تعد البطولة مؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2027 المقررة إقامتها في ألمانيا.