يد العراق تخسر أمام الكويت في البطولة الاسيوية
شفق نيوز- بغداد
خسر المنتخب العراقي لكرة اليد، يوم الخميس،
أمام نظريه الكويتي ضمن المجموعة الأولى من الدور الرئيسي لبطولة الآسيوية الـ 22
الكويت.
وانتهت المباراة بفوز كبير لمنتخب الكويت
مستضيف البطولة على المنتخب العراقي بنتيجة 29 – 16.
وجرت المباراة العراق والكويت، على أرضية مجمع
الشيخ سعد العبدالله للصالات الرياضية.
وتستضيف دولة الكويت منافسات البطولة الآسيوية
الثانية والعشرين لكرة اليد للرجال، والتي تستمر حتى 29 كانون الثاني/ يناير
الجاري، بمشاركة 15 منتخباً، حيث تعد البطولة مؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2027
المقررة إقامتها في ألمانيا.