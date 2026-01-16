يد العراق تحقق الفوز على الصين في بطولة كأس آسيا

شفق نيوز- الكويت

فاز المنتخب العراقي لكرة اليد، يوم الجمعة، على نظيره الصيني بنتيجة 27-22 مستهل مشواره في بطولة كأس آسيا الـ22 .

وانتهى الشوط الاول لمنتخب العراق 14-12، في المباراة التي جرت عند الساعة السادسة مساءً، ضمن منافسات البطولة الآسيوية التي تستضيفها دولة الكويت للفترة من 15 ولغاية 29 كانون الثاني/يناير الجاري، والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم المقررة إقامتها في ألمانيا عام 2027.

ويقع المنتخب العراقي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات الأردن والبحرين والصين، في مجموعة تتسم بالقوة والتنافس العالي، وسط تطلعات عراقية لتقديم مستويات مميزة وتحقيق نتائج إيجابية تعكس تطور اللعبة.