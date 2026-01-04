يد العراق تتغلب على عُمان في مسقط

شفق نيوز- مسقط

حقق المنتخب العراقي لكرة اليد، مساء اليوم الأحد، فوزاً مستحقاً على نظيره العُماني ضمن منافسات البطولة الدولية التي جرت في سلطنة عُمان.

وتمكن منتخب العراق من التفوق على المنتخب العُماني بفارق سبعة أهداف، وبنتيجة 31-24، في مباراة أقيمت على الصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي في بوشر بالعاصمة مسقط.

وتأتي هذه البطولة، التي تشارك فيها ثلاثة منتخبات هي العراق وعُمان والإمارات، ضمن استعداداتها لخوض منافسات بطولة آسيا المقبلة.

وكان المنتخب العراقي قد خسر مباراته الأولى في البطولة الدولية الحالية أمام منتخب الإمارات بفارق هدف واحد، وبنتيجة 26-25.

ومن المقرر أن تستضيف الكويت بطولة آسيا خلال الفترة من 15 إلى 29 كانون الثاني/ يناير الجاري، والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم التي ستقام في ألمانيا عام 2027.

ويشارك المنتخب العراقي في بطولة آسيا ضمن المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات البحرين والصين والأردن.