"يد" العراق تتعادل مع اليابان في بطولة آسيا

شفق نيوز/ تعادل المنتخب العراقي مع نظيره الياباني، اليوم السبت، بنتيجة 28-28 هدف ضمن بطولة آسيا لكرة اليد.

وحقق المنتخب العراقي لكرة اليد فوزاً كبيرا في اولى مواجهاته ضمن البطولة على نظيره الهندي بنتيجة ساحقة 55-12 هدفاً في مستهل مشواره ببطولة اسيا الجارية في البحرين.

وأقام المنتخب الوطني العراقي لكرة اليد يوم 6 من الشهر الماضي، معسكراً تدريبياً في البحرين استمر حتى العاشر من الشهر الحالي استعداداً لمنافسات البطولة الآسيوية 21 المؤهلة إلى كأس العالم 2025.

وشارك المنتخب العراقي لكرة اليد قبل توجهه الى البحرين في بطولة قطر الدولية تحضيرا لبطولة آسيا، وخسر مباراتيه أمام قطر والجزائر وتغلب في مباراة ثالثة أمام نادي الريان القطري.