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يد العراق تتعادل مع السنغال ودياً

Category: ريـاضة

Date: 2022-07-05T20:47:36+0000
يد العراق تتعادل مع السنغال ودياً

شفق نيوز/ تعادل المنتخب العراقي لكرة اليد مع منتخب السنغال بنتيجة 24 - 24 في ثاني مبارياته الودية ضمن معسكره التدريبي والمقام في مصر.

وجرت المباراة على صالة نادي الزهور في مصر.

وقال المنسق الإعلامي لاتحاد اليد حسام عبد الرضا لوكالة شفق نيوز، "قدم منتخبنا مستوىً جيداً خلال اللقاء أمام منتخب قوي أضاع منتخبنا الوطني رمية 7 متر في الثواني الأخيرة قبل نهاية اللقاء".

وأضاف ان المباراة تأتي استعداد للمشاركة في دورة التضامن الإسلامي والتي ستقام في مدينة قونيا التركية.

وكان المنتخب العراقي قد فاز في أولى مبارياته الودية على المنتخب الأنغولي بنتيجة 28-32.

يشار الى ان المنتخب السنغالي أيضا يعسكر في مصر استعدادا لمشاركته في بطولة إفريقيا لكرة اليد .

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