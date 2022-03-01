يد الشرطة تقبض على الجيش وتقترب من مشارف استرداد اللقب

شفق نيوز/ قطع فريق نادي الشرطة شوطاً كبيراً على طريق إستعادة بطولة الدوري العراقي الممتاز لكرة اليد، بعد أن حقق فوزاً كبيراً مستحقاً على مطارده المباشر، حامل لقب الموسم الماضي، فريق الجيش، بنتيجة 29-26، اليوم الثلاثاء، في اللقاء الذي جمعهما على قاعة نادي وسام المجد المغلقة للألعاب الرياضية، ضمن إطار قمة مباريات الجولة الحادية عشرة من المسابقة المحلية.

وبهذا الفوز رفع أبناء القيثارة الخضراء رصيدهم الى 33 نقطة في صدارة جدول الترتيب بالعلامة الكاملة، ليفضوا بذلك الشراكة على المركز الأول مع نادي الجيش الذي تجمد رصيده عند النقطة 30 مكتفياً بمركز الوصافة.

وحضر جمهور من عشاق لعبة كرة اليد الى قاعة وسام المجد لمتابعة القمة النارية بين فريقي الشرطة والجيش التي تعج تشكيلتهما بالعديد من نجوم المنتخب الوطني، حيث حمل الشوط الأول الكثير من الإثارة والندية والتنافس الحاد بين الفريقين ليتمكن رجال المدرب ظافر صاحب من الفوز به بنتيجة 14-13.

وفي الشوط الثاني حاول فريق الجيش معادلة النتيجة والتقدم بالمباراة، لكنه اصطدم بفريق منظم دفاعياً وهجومياً ومنضبط تكتيكياً مثل فريق الشرطة الذي تحكم كيفما شاء باللقاء الذي انتهى لصالحه عن جدارة واستحقاق.