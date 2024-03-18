يد الشرطة تشكو "ظلماً تحكيمياً" ألحق الخسارة الأولى بها منذ 5 سنوات

شفق نيوز/ قالت إدارة نادي الشرطة لكرة اليد، يوم الإثنين، إن فريقها تعرض لـ"ظلم تحكيمي واضح" في مباراته مع فريق الكرخ تسبب بإلحاق الخسارة الأولى بالفريق منذ 5 سنوات.

وأضافت إدارة الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "الحكم لم يقدر أغلب الحالات التي حدثت في المباراة تقديراً صحيحاً، لتصبح عكسية على فريق الشرطة، ما أدى إلى إخراج اللاعبين من أجواء المنافسة في المباراة".

وأوضحت أن "فريق الشرطة لكرة اليد لم يتعرض إلى الخسارة منذ عام 2019، وهذه الخسارة الظالمة تعد هي الأولى منذ خمس سنوات".

واشارت الادارة الى ان "فريقنا خسر، لكننا لم نفقد المعركة، وما زلنا في المنافسة على اللقب، فهذه الخسارة غير المستحقة في اختتام المرحلة أمام فريق الكرخ بنتيجة ( 23-22) بفارق هدف لن تكسرنا، بل ستلملم أوراق الأخضر من قبل الجهاز الفنيّ بين المرحلتين للعودة إلى سكة الانتصارات من جديد، بعيداً عن ظلم الحكام وإفسادهم للأجواء الرياضيّة بهذه الأخطاء الواضحة".