"يد الشرطة" تجدد عقد المدرب العراقي ظافر صاحب لقيادة الفريق

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي الشرطة يوم الأحد، عن تجديد تعاقدها مع مدرب المنتخب الوطني السابق ظافر صاحب لقيادة فريق الشرطة الكروي.

وقال عضو ادارة نادي الشرطة علاء بحر العلوم لوكالة شفق نيوز؛ إن "ادارة النادي جددت عقدها مع المدرب المعروف ظافر صاحب كونه من الكفاءات والخبرات المتميزة في مجال التدريب"، مبيناً ان "بامكانه قيادة يد الشرطة بشكل مميز للموسم 2022-2023".

واضاف ان "الادارة ستوفر للمدرب كل احتياجاته بغية التألق وقيادة الشرطة لتحقيق إنجاز في الموسم الجديد".

واشار الى ان "يد الشرطة سيظهر بشكل مختلف هذا الموسم سيما وأنه سيضم بصفوفه لاعبين بارزين ومدرب من الطراز الاول".

وكان الاتحاد العراقي لكرة اليد، اعتمد المدرب ظافر صاحب مدربا للمنتخب العراقي الأول لعدة سنوات كان آخرها العام الماضي.

وظافر صاحب من مواليد 1953 في العراق، وهو مدرب كرة يد محترف درب منتخب العراق لكرة اليد، ودرب سابقا منتخبي الأردن ولبنان، خاض ظافر صاحب تجارب احترافية خارج العراق على مدار 21 عاما.