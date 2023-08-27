يد الحشد تتجاوز العربي الكويتي في ختام البطولة العربية

شفق نيوز/ حقق نادي الحشد الشعبي لكرة اليد، يوم الأحد، فوزاً على النادي العربي الكويتي بفارق هدف واحد 33-32، لينال المركز الخامس في بطولة الأندية العربية، التي احتضنتها السعودية.

واختتم فريق الحشد مبارياته في البطولة العربية 38 للأندية لكرة اليد، بفوزه على فريق العربي الكويتي في المباراة التي جرت عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم، في صالة الأمير نايف في مدينة القطيف في السعودية.

وتعد مشاركة الحشد الشعبي، هي الأولى على المستوى الخارجي لكرة اليد.

ويسدل الستار على المنافسات العربية للأندية لكرة اليد، التي دامت أسبوعين للفترة من 16 آب الجاري ولغاية مساء اليوم الأحد الموافق 27 من الشهر ذاته بإقامة المباراة النهائية بين فريقي الزمالك المصري والكويت الكويتي، وذلك عند الساعة السابعة مساءً، حيث يتوج الفائز باللقب ويتأهل إلى منافسات بطولة سوبر غلوب التي سوف تقام في المملكة العربية السعودية أيضاً.