يد الحشد الشعبي يفوز على الكرخ في البطولة العربية للأندية أبطال الدوري والكأس

شفق نيوز/ حقق فريق الحشد الشعبي لكرة اليد، يوم الثلاثاء، فوزاً كبيراً على نظيره الكرخ ضمن مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن في البطولة العربية الـ39 للأندية أبطال الدوري والكأس الجارية أحداثها في الكويت.

وبهذا الفوز انتقل فريق الحشد لخوض مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس بانتظار الفائز من مباراة الأهلي القطري والبنك الأهلي المصري.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الحشد الشعبي على الكرخ بنتيجة 20-13 هدفاً.

وفي الشوط الثاني عاد فريق الحشد الشعبي يفرض سيطرته على اللعب ليعزز نتيجة الشوط الأول بعد أن رفع تسجيل الأهداف لتنتهي المباراة بفوزه بنتيجة 35-19 هدفاً.

وكان فريق الحشد الشعبي قد خسر أمام السالمية الكويتي، كما خسر الكرخ أمام الغرافة القطري في دور الثمانية ليفقدا فرصة بلوغ دور نصف النهائي وليلعبا اليوم على تحديد المراكز من 5-8.