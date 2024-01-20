يخوض 3 مباريات تجريبية.. منتخب الشباب يغادر إلى تركيا للدخول بمعسكر تدريبي

شفق نيوز/ غادر وفدُ منتخب شباب العراق لكرة القدم، مساء اليوم السبت، إلى مدينةِ أنطاليا التركية للدخول في معسكرٍ تدريبي، يمتدُ حتى الثالث من شهر شباط المقبل.

ويتضمن المعسكر التدريبي للمنتخب خوضَ ثلاث مبارياتٍ في الرابع والعشرين، والسابع والعشرين، والأول من الشهر المقبل، أمام كل من قيرغيزستان، والأردن، وشاختار دونيستك الأوكراني، استعداداً للاستحقاقاتِ المقبلة.

وتألفت بعثةُ منتخب الشباب من 26 لاعباً، بالإضافةِ إلى الملاك التدريبيّ والإداري، حيث ضم نديم كريم مديراً إدارياً للمُنتخب، وعماد محمد مدرباً، والمدربين المساعدين أحمد والي، حيدر جبار، نوري عبد زيد مدرباً للحراس، وليد جمعة مدرباً للياقةِ البدنية، ومنتظر مجبل محللاً فنياً،

وحسن خليفة مصوراً، والمعالجين فلاح جاسم، هيثم كامل، والإداريين عدي جبار، بركات مجيد، سجاد صبيح، ويوسف أحمد محاسباً.

أما اللاعبون فهم: ليث ساجد، وسام علي، رضا محمد، موسى علاء، محمد غالب، بريار عدنان، حسين فاهم، يوسف سامر، مسلم موسى، علي كريم، أمير فياض، ليث ضياء، أحمد صباح، حسن جعفر، مصطفى علاء، حيدر حمد، علي مخلد، كرار جعفر، سيداد حاچي، مصطفى نواف، مؤمل محمود، ياسر علي، علي أكبر، مصطفى قابيل، جابر محمد، أمين جلال.